شراكة بين ميد تقسيط وباي موب لتعزيز سبل التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي وشركة باي موب، المتخصصة في تمكين الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ((MENAP، عن شراكتهما لتوسيع نطاق الوصول إلى أفضل حلول التمويل الاستهلاكي في مصر.

تهدف الشراكة إلى توسيع خطط الدفع المرنة المبتكرة وخدمات التمويل لدى شركة ميد تقسيط، لتشمل شبكة باي موب الواسعة المكونة من أكثر من 250,000 تاجر وعملائهم في مصر، كما تشمل المرحلة الأولى على دمج خدمات ميد تقسيط في أجهزة نقاط البيع التابعة لباي موب لتشغيل معاملات البطاقات والمحافظ الرقمية في المتاجر، مع دمج عبر الإنترنت في المرحلة الثانية.

قال محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة ميد تقسيط: "تلتزم ميد تقسيط بدمج أحدث التقنيات وحلول الدفع لتعزيز قدرات عملائنا، فنحن سعداء بالشراكة مع باي موب، الشركة الرائدة في مجال تمكين الدفع بهدف تقديم خدمات استثنائية والتركيز على رضا العملاء كأولوية، كما يقوم هذا التعاون بتسهيل تجربة الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار، مما يسمح لنا بدمج التجار التابعين لباي موب في شبكتنا."

قالت جيلان شعبان، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية في باي موب: “يسعدنا الشراكة مع ميد تقسيط لتقديم حلول تمويل المستهلك المتطورة لتجارنا، حيث تُظهر البيانات أنه عندما يقدم التجار لعملائهم مجموعة متنوعة من خيارات الدفع المرنة، تزداد عمليات تحويل المبيعات بنسبة 18٪ ويزداد حجم السلة بنسبة 33٪، مما يؤدي إلى نمو الأعمال، شراكتنا مع ميد تقسيط خطوة أخرى في مهمة باي موب لتمكين الشركات من المنافسة في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في اقتصادات مستدامة وشاملة”.