جوميا تطلق حملة "العيد فرحة" بشعار "احتفل معانا" بتخفيضات كبيرة

أعلنت شركة جوميا، منصة التجارة الإلكترونية في مصر عن إطلاق حملتها الخاصة بعيد الفطر المبارك تحت شعار "احتفل معانا".

تأتي هذه الحملة لتتيح للعملاء فرصة استثنائية للاحتفال بمناسبة العيد من خلال الاستمتاع بخصومات هائلة على مجموعة متنوعة من المنتجات المفضلة لديهم.

وتجسد الحملة روح الفرح والبهجة، حيث تتضمن العروض التالية: خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من الأزياء.

كما تقدم فرصة رائعة لشراء أحدث الأجهزة الإلكترونية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

ولمحبي التسوق للأجهزة الكهربائية ومستلزمات الجمال، تبدأ أسعار الأجهزة الكهربائية من 399 جنيه، ومستلزمات الجمال من 25 جنيه فقط. وإذا كنت ترغب في تحديث منزلك، فهناك خصومات تصل إلى 75% على الديكورات والأثاث.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحملة عروضًا خاصة مثل عروض اليوم الواحد، flash Sale، وكوبونات الخصم، بالإضافة إلى خدمات التوصيل المجاني لمنتجات Jumia Express لضمان تجربة تسوق مريحة وممتعة للعملاء، علاوة على الألعاب مثل صندوق الفوازير ولف التنورة.