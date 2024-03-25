تهديد برفع دعوي قضائيه بسبب ردم حمامات سباحة نادى الزمالك

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى تنفيذ اقتراح بشأن إقامة مدرج للملعب الرئيسى لكرة القدم وهو ماأدي إلى ردم عدد من حمامات السباحه خلف الملعب وامام الصاله المغطاه.

فى الوقت الذى قرر فيه عدد من الأعضاء رفع دعوي قضائيه ضد مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي وأحمد عبد الوكيل مدير الشباب والرياضه بالجيزه بسبب الموافقة على ردم حمامات السباحه باعتبارها اهدار مال عام حيث تكلفت ملايين الجنيهات.

من ناحيه أخرى يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد عقب التعادل وديا مع زد بهدفين استعدادا للقاء فيوتشر المقرر يوم ٣١مارس الجاري باستاد السلام ضمن ذهاب دور الثمانيه لبطولة الكونفدرالية.