أمازون تعلن عن عروض موسم عيد الفطر بتخفيضات تصل إلى 50%

أعلنت أمازون مصر عن انطلاق موسم عروض العيد بدءًا من 28 مارس حصريا لأعضاء أمازون برايم، ومن يوم 29 مارس لجميع عملاء أمازون، ويستمر حتى 6 إبريل، بعروض توفير على مئات آلاف من المنتجات من علامات تجارية محلية وعالمية، بخصومات تصل إلى 50% على أكثر من 30 فئة من المنتجات المختلفة تشمل الأزياء وأجهزة المطبخ والمنزل، والإلكترونيات وغيرها، كما يمكن للعملاء تسوق منتجات من أكثر من 200علامة تجارية جديدة انضمت إلى أمازون مصر خلال هذا العام.

ويمكن لعملاء أمازون مصر الإستمتاع بتخفيضات تصل الى 70% على منتجات الموضة، 50% على الإلكترونيات، 40% على الألعاب، و30% على منتجات الجمال والعطور، و25% على اساسيات المطبخ، و 15% على الأجهزة الكهربائية. ويمكن لأعضاء أمازون برايم من حاملي بطاقات بنك مصر الحصول على خصم بنسبة 25% بحد أقصى 300 جنيه مصري، مع ميزة التوصيل السريع والمجاني، مع إتاحة حلول تقسيط بـ 0% فوائد تصل لـ 6 اشهر على بطاقات ائتمان بنك مصر. ولكل عملاء أمازون مصر حاملي بطاقات البنك التجاري الدولي تتوافر لهم حلول تقسيط حتى 12 شهر بـ 0% فوائد، ويستفيد أيضاً عملاء بنك كريدي اجريكول من خطط تقسيط حتى 6 أشهر بـ 0% فوائد، هذا بالإضافة لقسيمة خصم خاصة بنسبة 20% لعملاء اتصالات كاش بحد أقصى 100 جنيه مصري.

وللإستفادة من مميزات أمازون برايم، يستطيع العملاء غير الأعضاء الاشتراك في برنامج عضوية برايم للإستمتاع بمجموعة أخرى من المميزات تشمل خدمة “برايم فيديو" التي توفر باقة متميزة من الأعمال التلفزيونية والبرامج والأفلام مثل مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا وأعمال أمازون الأصلية مثل The Lord of the Rings: The Rings of Power ،The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel و Tom Clancy’s Jack Ryan.

وتتيح أمازون الاشتراك في عضوية برايم والحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما.

قال عمر الصاحي، المدير العام لأمازون مصر: "نُدرك في أمازون مصر أهمية العائلة والاحتفالات خلال عيد الفطر المبارك، لذلك نأمل أن تساعد عروض التوفير على جعل هذه المناسبة أكثر تميزًا لعملائنا من خلال الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات بهدف خلق تجربة تسوق موثوقة وسهلة وممتعة تلبي احتياجات عملائنا وتوقعاتهم". وأضاف: "العملاء دائماً هم محور اهتمامنا، لذلك نضع تركيزنا على خلق تجربة تسوق موثوقة كل يوم من خلال توفير أسعار تنافسية، خيارات دفع مرنة، توصيل سريع، وعملية إسترجاع سهلة لتحقيق القيمة المضافة لاختياراتهم".

يستطيع عملاء أمازون مصر الاستفادة من ميزة التوصيل المجاني للطلب الأول على المنتجات المؤهلة، بالإضافة لتوفير طرق دفع متعددة تشمل خاصية الدفع عند الاستلام والدفع من خلال بطاقات الإتمان والتقسيط لضمان تجربة تسوق مرنة وفريدة هذا بالإضافة إلى إمكانية استرجاع سهلة وسلسة.

ويتم تلبية الطلب المتزايد خلال موسم التخفيضات من خلال شبكة الميل الأخير العالمية وتقنيات محطات التسليم من أمازون. ستضمن أنظمة إدارة التخزين المتقدمة للشركة والتتبع المتطور وحلول التوجيه العالمية تجربة أسرع وأكثر راحة للعملاء. اليوم، تضم شبكة أمازون 22 محطة في جميع أنحاء مصر والعديد من المكاتب الإدارية ومركزاً لخدمة العملاء.