تعاون ببجي موبايل مع JVKE لإصدار أغنية حصرية

يسر ببجي موبايل PUBG MOBILE، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شهرة في العالم، أن تكشف اليوم عن تعاونها الموسيقي المشوق مع JVKE احتفالًا بالذكرى السنوية السادسة على إطلاق اللعبة.

تعد الأغنية التعاونية بعنوان clouds أغنية JVKE المنفردة الجديدة وأيضًا الموسيقى الاحتفالية بالذكرى السنوية السادسة لإطلاق لعبة ببجي موبايل.

تسلط الضوء على اندفاع الأدرينالين الذي يصاحب الغوض في التجارب الجديدة، بينما يأخذ فيديو الذكرى السنوية المصاحب المشاهدين برحلة مليئة بالصور الرائعة التي تمثل أجواء عالم ببجي موبايل الغني بالتشويق.

يستطيع عشاق اللعبة الآن الاستماع إلى "clouds" على معظم منصات بث الموسيقى الرئيسية، ومشاهدة فيديو الذكرى السنوية على جميع حسابات ببجي موبايل على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن للاعبين أيضاً كسب أغنية "clouds" والاستماع إليها في ببجي موبايل عبر حدث الاحتفال بالذكرى السنوية داخل اللعبة.

يشتهر المغني وكاتب الأغاني الأمريكي JVKE بمزيجه الديناميكي بين موسيقى البوب وتلك الإلكترونية، واستحوذ على قلوب الكثيرين في جميع أنحاء العالم من خلال أغنيته الناجحة "Golden Hour" التي حققت أكثر من مليار استماع على Spotify.

كتب JVKE وأنتج العديد من الأغاني الناجحة خلال السنوات الأربع الماضية، ومنها "Upside Down" و" this is whatfalling in love feels like" إلى جانب ألحانه وكلماته الرائعة التي أكسبته متابعة واسعة وملايين مرات الاستماع على المنصات المختلفة.

واستمراراً بالاحتفالات، أصبح حدث الاحتفال بالذكرى السنوية متوفر الآن داخل اللعبة. وسيتمكن اللاعبون من خلال استكمال المهام من كسب المكافآت البارزة والمختلفة وتوحيد قواهم لبناء كعكة الذكرى السنوية بشكل جماعي.

ولا يزال هناك المزيد المحتوى الذي سيتم إطلاقه في حدث سيتم الإعلان عنه في لعبة ببجي موبايل لاحقاً، إضافةً إلى المزيد الأخبار التي سيعلن عنها على حسابات ببجي موبايل الرسمية.

قال فنسنت وانج، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل في تنسنت جيمز: "تواصل لعبة ببجي موبايل الارتقاء بالمعايير في قطاع ألعاب الجوال عبر شراكاتها المبتكرة وتحديثات المحتوى المشوقة. ويسرنا التعاون مع JVKE لإصدار أغنيته الجديدة "clouds" كجزء من احتفالات الذكرى السنوية السادسة لإطلاق ببجي موبايل. ويُكمّل أسلوب الموسيقى الفريد لدى JVKE الطاقة والتشويق التي تشتهر بهما ساحات معارك اللعبة بشكل مثالي. ونفخر اليوم بتعزيز تجربة الألعاب من خلال هذا التعاون الجديد والاحتفال بتجاوز لعبة ببجي موبايل لمفهوم اللعبة إلى أن أصبحت ظاهرة عالمية غيرت الطريقة التي نلعب بها على جوالاتنا".

أضاف JVKE: "لا يسعني الانتظار حتى مشاركة أغنيتي الجديدة "clouds" بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لإطلاق لعبة ببجي موبايل مع العالم! أحب الاستمتاع بهذه اللعبة، ومن الرائع أن الفرصة سنحت لي لإطلاق موسيقاي الجديدة في اللعبة!"

واصلت ببجي موبايل منذ إصدارها في عام 2018 التطور وجذب الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال تحديثاتها المنتظمة والمبتكرة. وسعت من خلال عملها مع مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية وأكثرها احتراماً إضافةً إلى المشاهير والأيقونات الثقافية، إلى الحفاظ على أجواء التشويق في اللعبة.

قدّمت من خلال الاستماع إلى آراء المجتمع سلسلة من أوضاع اللعب والخرائط والمركبات الحصرية الجديدة ولفترة محدودة وغيرها من الميزات التي تحمل سمات العلامات التجارية المحبوبة والمحتوى الأصلي، مما يعزز تجربة اللعب بمجموعة كبيرة من العروض المتنوعة والرائعة.