كاسبرسكي تحذر من صفحات تصيد احتيالي حول دواء Ozempic لانقاص الوزن

وسط الضجيج المتزايد حول دواء Ozempic لإنقاص الوزن، يحذر مختصو الأمن السيبراني المستخدمين من الصفقات الرخيصة عبر الإنترنت، إذ يمكن أن تكون مزيفة وتؤدي إلى خسائر مالية وسرقة البيانات.

اكتشف خبراء كاسبرسكي اتجاها مقلقاً يتضمن ظهور صفحات تصيد احتيالي تبدو وكأنها صفحات موثوقة وتبيع دواءإنقاص الوزن الشهير للمستهلكين الذين يخوضون «معركة إنقاص الوزن».

ظهر أن دواء السكري Ozempic يمتلك خصائص تساعد على فقدان الوزن وقمع الشهية، لذا سرعان ما اتجه المشاهير، وتبعهم جمهور العامة، إلى شراء الدواء، وهو أثار هوساً شديداً به. حيث حرض تأييد المشاهير أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يحاولون فقدان الوزن على شراء الدواء، وهو ما سبب نمو مبيعاته بنسبة 58% على أساس سنوي، وما رافق ذلك من زيادة سعرية.

لم تكن شركات الأدوية المستفيد الوحيد من شعبية دواء Ozempic. حيث اكتشف خبراء كاسبرسكي عدداً من عمليات التصيد الاحتيالي التي تستهدف الأشخاص الراغبين بإنقاص وزنهم بسرعة مثل المشاهير المفضلين لديهم، لكنهم غير قادرين على دفع الثمن الباهظ والمستمر بالارتفاع.

ولتحقيق ذلك، أنشأ المحتالون مواقع إلكترونية مزيفة تقدم دواءOzempicمنخفضة التكلفة، وتحث الضحايا غير المدركين على ملء نموذج ببيانات شخصية تتضمن الاسم والعنوان والمعلومات المصرفية. وبسبب صعوبة تمييز صفحات الويب الاحتيالية هذه عن معظم مواقع التسوق، تمكن المحتالون من اصطياد فرائسهم بسهولة.

بالإضافة إلى بيع دواءOzempic بنفسه، عرضت بعض تلك المواقع تثبيت تطبيق هاتف من شأنه أن يساعد في تتبع نتائج الدواء.

من المرجح أن يسبب ذلك خسارة المال للمتسوقين غير المدركين والمخدوعين بعملية الاحتيال، فمن الممكن أن يشتروا منتجاً مزيفاً، أو أنهم قد لا يحصلون على شيء على الإطلاق. وما يُثير القلق بصورة أكبر، هو أنهم قد يعطون أسماءهم، وعناوينهم، ومعلوماتهم المصرفية، وغيرها من البيانات الحساسة لمجرم عديم الضمير عن طريق الخطأ.

يتكيف المحتالون بسرعة مع الاتجاهات الاجتماعية والثقافية، وذلك لإيقاع الضحايا العاجزين الذين يبحثون عن وسائل بديلة للحاق أحدث البدع، سواء كانت تلك البدع هي شراء تذاكر أفلام باربي وأوبنهايمر فيما عُرف باسم «باربنهايمر»، أو ألعاب Mortal Kombat، أو رحلات العطلات الرخيصة. حيث أحبط نظام مكافحة التصيد الاحتيالي من كاسبرسكي أكثر من 709 مليون محاولة للوصول إلى مواقع الاحتيال والتصيد الاحتيالي في عام 2023، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 40% مقارنة بقيم العام السابق.

قالت أولجا سفيستونوفا، خبيرة أمنية من كاسبرسكي: «لقد اكتشفنا اتجاهاً مقلقاً لصفحات التصيد الاحتيالي المصممة لتقليد معروض البيع المشروع لدواء Ozempic، وهو ما أدى إلى وقوع المستخدمين كضحايا للخسائر المالية وخروقات البيانات. ونعتقد أنه من المهم للغاية أن نسلط الضوء على هذه القضية لحماية سلامة وأمن المستهلكين، لا سيما خلال مواسم الجوائز عندما يُتَوقَّع من العديد من المشاهير حضور فعاليات مثل حفل توزيع جوائز أوسكار، بعد أن فقدوا الوزن مؤخراً بسبب دواء Ozempic. كما أنه من الأهمية بمكان أن نؤكد على أن شراء هذا النوع من العلاج يجب أن يتم عبر منافذ بيع صيدلانية موثوقة، وبوصفة طبية حصراً.»

لتجنب الوقوع ضحية لعملية تصيد احتيالي، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي: