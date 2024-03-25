اتحاد السلاح يعلن عن تأهل 21 لاعبا ولاعبة لأولمبياد باريس بعدد تاريخي

في بيان رسمي..

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني أنه بعد انتهاء سلسلة البطولات العالمية و القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تأهل 21 لاعبًا / لاعبة مصريين ( 12 لاعب بواقع ٩ أساسيين و ٣ احتياطيين و عدد 9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و 2 احتياطيات ) إلى أولمبياد باريس 2024 و يعد هذا الرقم من المتاهلين رقما قياسيا يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة منذ تاسيس الاتحاد المصري للسلاح عام 1928.

واشار الاتحاد الي ان الفرق المصريه قد ضمنت تواجدها في المنافسات الأوليمبية على صعيد الفرق و الفردي للرجال والسيدات في سلاحي الشيش و سيف المبارزة (3 لاعبين اساسي + لاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين اساسي + لاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف للسيدات.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي، فإنه يتم السماح لكل فريق نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، بإشراك 3 لاعبين على صعيد الفرق و الفردي بالإضافة لتواجد لاعب إضافي كلاعب احتياطي.

و قد انتهت الاجهزة الفنية من وضع التصور النهائي للإعداد بالتنسيق الكامل مع اللجنة الفنية للمرحلة النهائية للإعداد و تم اختيار قائمة مبدئية تضم 8 لاعبين / لاعبات في كل سلاح على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 4 لاعبين في كل فريق عقب انتهاء البطولة الأفريقية للسلاح التي ستقام في المغرب في شهر يونيو المقبل.

و قرر مجلس الادارة التريس في اختيار القائمة النهائية للاعبين واللاعبات الذين سيشاركون في الأولمبياد الي ما بعد اجراء عدد من البطولات التدريبية بين المرشحين ليتم الاستقرار النهائي علي اختيار افضل العناصر القادرة علي المنافسة و الصعود لمنصات التويج .

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