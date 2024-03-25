عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تؤثر على الأرض

تحدث عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة - وهي اضطراب كبير في المجال المغناطيسي للأرض - بعد وصول كتلة إكليلية إلى الأرض.

وهو عبارة عن انبعاث كمية كبيرة من البلازما الشمسية (معظمها بروتونات وإلكترونات) والمجالات المغناطيسية من الشمس.

وفقًا للمركز الأسترالي للتنبؤ بالطقس الفضائي، يتم طرد معظم الانبعاث الإكليلي الإكليلي إلى الفضاء في أي مكان بالقرب من الأرض.



ولكن عندما تصل إلى الأرض، يمكن أن تؤثر على الاتصالات اللاسلكية عالية التردد، والأكثر إثارة، أن تؤدي إلى الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الجنوبية والشمالية.

أكدت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) صباح يوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الأحد، الساعة 8.42 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق) أنه تم الوصول إلى مستويات G4 (شديدة)، و"تظل مستويات العواصف G3 (القوية) أو أعلى ممكنة حتى المساء مع تقدم CME متواصل".



وقبل ساعات قليلة، قالت إنه تم إخطار مشغلي البنية التحتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من التأثيرات المحتملة على التكنولوجيا، مثل مشاكل التحكم في الجهد المتزايدة والمتكررة، وزيادة الحالات الشاذة أو التأثيرات على عمليات الأقمار الصناعية، والفترات الأكثر تكرارًا والأطول من تدهور نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وينبغي ألا يتعرض عامة الناس لآثار سلبية.

وعلى الرغم من ذلك، بسبب العاصفة المغناطيسية الأرضية الشديدة، قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية، قد يصبح مرئيًا في معظم أنحاء النصف الشمالي من الولايات المتحدة وجنوبًا مثل ألاباما إلى شمال كاليفورنيا.

هناك أيضًا تنبيه للشفق القطبي في أستراليا، حيث من المحتمل أن يكون الشفق الأسترالي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الجنوبية، مرئيًا خلال الليل في مواقع خطوط العرض المرتفعة.

ومع ذلك، قال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يكون الطقس غائما تماما في العديد من المواقع، مما قد يؤثر على الرؤية.

يساعد المجال المغناطيسي للأرض على حمايتنا من العواقب الأكثر خطورة للتوهجات الشمسية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى هذه العواصف المغناطيسية الأرضية.

نلاحظ تأثيرها في الغالب عندما تؤثر على تقنيتنا على الأرض.

في عام 1989، أطلق انفجار شمسي قوي عددًا كبيرًا من الجسيمات المشحونة كهربائيًا على الأرض، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مقاطعة كيبيك الكندية لمدة تسع ساعات.