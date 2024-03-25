الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"التحرير الفلسطينية": حرب الإبادة مستمرة بغزة وأمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو ليس على الأهداف، فهناك تباين واختلاف سابق لإدارة بايدن نفسه مع الحكومة المتطرفة الإسرائيلية.

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تواصل قصف الاحتلال على غزة وسقوط قتلي ومصابين

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القحطاني: ندعو إلى صك دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة وكيان الاحتلال يستخدم أخطر أنواع هذه الأسلحة في قطاع غزة

وأضاف "الغول" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية طلبت إرسال وفد من إسرائيل للسيطرة على الوضع في غزة.

وأشار إلى أن على مدار الساعة يحاصر الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات، مؤكدًا أن حرب الإبادة مستمرة ولم تتوقف، فالولايات المتحدة الأمريكية ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة.

الولايات المتحدة هي التي أدارت الحرب  في غزة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي التي أدارت الحرب والمعركة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخلاف بين إسرائيل وأمريكا هو كيفية إدارة الاقتحام لرفح بشكل لا يثير الرأي العام العالمي.

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