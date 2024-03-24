رئيس اتحاد المصارعة: فخور بتأهل 10 لاعبين للأولمبياد ولدينا فرصة لزيادة المتأهلين وهدفنا حصد ميدالية بباريس

أعرب اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عن سعادته بتأهل 10 لاعبين إلي أولمبياد باريس، من خلال تصفيات أفريقيا وأوقيانوسيا المؤهلة والتي اختتمت اليوم الأحد على الصالة الدولية ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكشف رئيس اتحاد المصارعة أن تأهل 10 لاعبين للأولمبياد يعد إنجازا مهما خاصة وأن دورة طوكيو 2020 شهدت تأهل 7 لاعبين فقط بجانب تكرار إنجاز تأهل لاعبة في المصارعة النسائية لافتا إلى أن الإنجاز الأهم هو حصد ميدالية أولمبية لمصر في الأولمبياد.

وتابع بأن هناك خطة طموحة وضعها مجلس الإدارة من خلال اللجنة الفنية بالاتحاد من أجل الاستعداد الجيد لمنافسات الأولمبياد ستتضمن عدد من المعسكرات.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للمصارعة الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية على الدعم الكبير واللامحدود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والتي كان آخرها الفوز ببطولة أفريقيا بالإسكندرية وتأهل 10 لاعبين للأولمبياد.



وحجز فراعنة المصارعة حتى الآن 10 بطاقات الى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة ا لرومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري في منافسات وزن 60 كجم ومحمود عبدالستار في منافسات وزن 77 كجم ومحمد متولي في منافسات وزن 87 كجم، ومحمد جبران في منافسات وزن 97 كجم، وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر حنفي محمد في وزن 57 كيلو، عمرو حسين وزن 74 كيلو، مصطفى علي السيد جبر وزن 97 كيلو، وضياء الدين كمال جوده وزن 125 كيلو، ولا زالت هناك فرصة اخيرة للتأهل من خلال التصفيات العالمية في تركيا من 9 الي 12 مايو.

وكان عبداللطيف منيع قد تاهل في منافسات وزن 130 كجم بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا.