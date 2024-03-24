تأهل 4 مصريين إلى باريس 2024 في المصارعة الحرة ومصر تحجز 10 مقاعد بالأولمبياد

شهدت منافسات الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 عن قارة أفريقيا وأوقيانوسيا في رياضة المصارعة والتي استضافتها مصر على صالة برج العرب بالإسكندرية واختتمت اليوم، تأهل 4 لاعبين في المصارعة الحرة إلى الأولمبياد.

وتأهل في المصارعة الحرة كل من:

جمال عبدالناصر في منافسات وزن 57 كجم، و عمرو رضا في منافسات وزن 74 كجم، مصطفى جبر في منافسات وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في منافسات وزن 125 كجم.

وكان فراعنة المصارعة قد حجزو 6 بطاقات الى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة ارومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري في منافسات وزن 60 كجم ومحمود عبدالستار في منافسات وزن 77 كجم ومحمد متولي في منافسات وزن 87 كجم، ومحمد جبران في منافسات وزن 97 كجم، وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

وكان عبداللطيف منيع قد تاهل في منافسات وز 130 كجم بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا ليصبح عدد المتأهلين من مصر حتى الآن 10 لاعبين.

وهناك فرصة اخيرة أمام لاعبي المنتخب الوطني لزيادة عدد الملتأهلين من خلال التصفيات العالمية في تركيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو المقبل.