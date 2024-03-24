«القاهرة» يتعاون مع جامعة السويس لتحقيق الشمول المالى

قام البنك بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع جامعة السويس بهدف تقديم التثقيف المالى والخدمات غير المالية لطلاب الجامعة.

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ومحمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة، والدكتورة رانيا شمعة، عميدة كلية التجارة بالجامعة، وبحضور مسؤولى الشمول المالى وقطاع الخدمات غير المالية فى بنك القاهرة.

يهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من الخدمات، منها عقد ندوات تثقيفية للطلاب وتفعيل الخدمات المصرفية خلال فعاليات الشمول المالى.

كما يهدف أيضًا إلى تقديم الخدمات غير المالية لطلاب الجامعة من خلال مبادرة «رواد النيل». وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن البروتوكول تدريب موظفى الجامعة فى مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، ودعم حاضنات الجامعة بالخدمات المالية وغير المالية، ودعم منسوبى الجامعة فى تأسيس مشروعاتهم الجديدة والمستقبلية بوسائل غير مالية. وتشمل الخدمات المُقدمة أيضًا تسهيل الحصول على دراسات الجدوى وخطط العمل ونماذج الأعمال لمنسوبى الجامعة، وتسهيل تسجيل النشاط والحصول على التراخيص، وتسهيل الحصول على خدمات التمويل.

أكد الدكتور أشرف حنيجل أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى الجامعة نحو تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب المستجدات التعليمية وتخدم المجتمع.

وأشار محمد ثروت إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار جهود البنك المستمرة لدعم أهداف الشمول المالى، حيث يعمل البنك على استهداف فئات الشباب من خلال توفير حلول مصرفية متنوعة لتحقيق أهدافهم المالية وتقديم أحدث الحلول الرقمية فى مصر.

كلام الصورة: قيادات البنك والجامعة خلال توقيع البروتوكول