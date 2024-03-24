«منصور» أول مصرى فى المجلس الاستشارى لبنك أوف أمريكا

اختار بنك أوف أمريكا المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، فى مصر، ليكون ضمن المجلس الاستشارى الأعلى للبنك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

يعد منصور أول رجل أعمال مصرى يتم اختياره لهذا المنصب فى أحد أعرق وأكبر البنوك فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى تبلغ أصوله أكثر من ٣ تريليونات دولار.

ويشغل منصور رئيس مجلسى إدارة مجموعه منصور، وأكاديمية «الحق فى الحياة»

يعمل المجلس الاستشارى الأعلى للبنك الذى يتكون من ثمانية أعضاء على تقييم استراتيجيات البنك وتقديم الاستشارات اللازمة لتحسين الخدمات المالية التى يقدمها البنك للعملاء فى أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم.

وتم تصنيف مجموعه منصور المصرية ثالث أقوى شركة عربية ضمن قائمه فوربس للشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤.