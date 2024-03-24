«التجارى الدولى» تنظم لموظفى البنك زيارة تطوعية لأطفال مستشفى 57357

نظّمت مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصرFoundation CIB التابعة للبنك وغير الهادفة للربح- يومًا تطوعيًا لموظفى البنك التجارى الدولى، لزيارة أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وقد شهدت الزيارة مجموعة من الفعّاليات بمشاركة الأطفال، ومنها تزيين العيادات الخارجية لمساعدة الأطفال فى استقبال شهر رمضان المبارك بالبهجة، والاحتفال بالشهر الفضيل.

وقام موظفو البنك التجارى الدولى بتشجيع أبطال 57357 ورسم البسمة على وجوههم الصغيرة خلال يوم التطوع السنوى، وقد تم تزيين المستشفى بزخارف رمضانية لخلق أجواء أكثر بهجة وإشراقًا للأطفال، كما كان اليوم مليئًا بالأنشطة الممتعة، مثل توزيع الهدايا على الأطفال فى المستشفى والتبرع بالدم ممن رغب فى التبرع للأطفال المرضى.

وجاءت هذه الزيارة استكمالًا للتعاون طويل الأمد بين مؤسسة البنك التجارى الدولى ومستشفى سرطان الأطفال 57357، فى تمويل تشغيل المستشفى مثل شراء المعدات الطبية المطلوبة، ودفع تكاليف تشخيص وعلاج الأطفال، فضلًا عن رعاية الاختبارات التشخيصية والفحوصات والعلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى، والعلاج المناعى.

ويؤكد هذا اليوم التطوعى عدم اقتصار التعاون على تقديم الدعم المادى فقط بل يمتد إلى تقديم الدعم المعنوى لكافة الأطفال حرصًا على إسعادهم جميعًا ومشاركتها لحظات الفرح والبهجة بقدوم الشهر الكريم مثلما اعتاد الأطفال مع ذويهم قبل دخول المستشفى.