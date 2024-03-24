ABC مصر يعلن اكتمال اندماجه مع بنك بلوم مصر

أعلن بنك ABC مصر عن نجاح اكتمال اندماجه مع بنك بلوم مصر بشكل نهائى، والبدء فى مرحلة جديدة من النمو للبنك.

سيُؤدى هذا الاندماج التاريخى لبنك ABC إلى نمو حصته السوقية فى مصر بواقع ثلاثة أضعاف وسيضم أفضل ما يقدمه البنكان الرائدان تحت كيان مصرفى جديد يوفر تجربة مصرفية فريدة من نوعها لعملائه.

ومنذ استكمال الاندماج القانونى فى يناير 2023، تمّ البدء بتنفيذ برنامج متكامل ومفصل لإتمام عملية الاندماج الكامل لجميع الأعمال والقطاعات ومراجعة جميع الأنظمة واختبار البنية التحتية التشغيلية لكلا البنكين وذلك سعيًا للحفاظ على أفضل ما يقدمانه، ومن أجل خلق قيمة تنافسية أقوى وتقديم حلول أفضل للعملاء.

وضاعف الإندماج شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلى لبنك ABC مصر، ليضم الآن أفضل خدمات البنكَين تحت كيان مصرفى موحّد يتّسم بالتنافسية والتنوع.

يقع المقر الرئيسى لمجموعة بنك ABC فى مملكة البحرين، وتمتلك المجموعة شبكة مصرفية دولية تمتد عبر خمس قارات لتقديم الخدمات البنكية للعملاء سواء الأفراد أو الشركات.

قدم الصدّيق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC الشكر لكل من ساهم فى نجاح عملية الاندماج هذه، حيث شكر البنك المركزى المصرى على تقديمه للمشورة ومساندته ودعمه المتواصل. والموظفين على تفانيهم وعملهم الجاد الذى مكّن المجموعة من تنمية تواجدها فى هذا السوق الإقليمى الهام».