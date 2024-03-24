على مائدة القرآن

مَنْ هو وليُّ الله؟ (١)

ستكون مفاجأة كبرى عند تأمُّل آيات الكتاب الحكيم أن أولياء الله ليسوا فقط هم مَنْ كنتَ تظن.

فكلمة (ولى) التى معناها فى اللغة القريب والمحب والنصير وتتالى المطر بعد المطر، وبها سُمِّى الولى وليًّا من شدة المحبة والقرب من الله بموالاة الطاعات والعبادات والقربات إلى الله، أو سُمِّى بها لموالاة الله له بالنصرة والتأييد والعطايا.

فالولى فى القرآن الكريم ليس العبد المؤمن فحسب، بل الله تعالى من أسمائه الحسنى الولى: (وهو الولى الحميد)، (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى) فهو ولى عموم المؤمنين: (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور).

وللأولياء صفات وأعمال وكذلك لهم عطايا ومواهب.

فمن صفاتهم وأعمالهم التى عيَّن الحديث القدسى أساسها فى قول الله تعالى (ما تقرَّب إلى عبدى بشىء أحبَّ إليَّ مما افترضتُه عليه، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أُحبّه فإذا أحببتُه كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها فإذا استعاذنى لأُعيذنَّه وإذا سألنى لأعطينَّه) فى نوعين من العبادات الفرائض وهى الأحب إلى الله لأنها جوهر أوامره ونواهيه، ثم النوافل.

ومن هذه الصفات والأعمال:

١- التواضع والسكينة (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا)

٢- التسامح (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)

٣- مراعاة النوافل (يبيتون لربهم سُجّدًا وقيامًا).

٤- مخافة الله (من خشية ربهم مشفقون)

٥- حسن المراقبة لله (والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وَجِلة أنهم إلى ربهم راجعون)

ومن العطايا والمِنن الربانية للأولياء:

١- محبة الله لهم التى ينادى بها جبريل فى السماء.

٢- بشرى الله لهم: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) وأن لهم مكانة فى الجنة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء.

٣- يُلْهمون من الله فى قلوبهم المعارف والحقائق والعلوم استنادًا إلى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا) فالفرقان هو العلم الصحيح الذى يمكن معه التفرقة والفصل والحكم فى الشرائع والأديان والعلوم الطبيعية والعقلية والروحية واللغوية.

٤- ما يحكيه الغزالى فى الإحياء من واقع تجربته بمشاهدة الملائكة وأرواح الأنبياء.