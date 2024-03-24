طريق الفالحين

طرق الإيمان كلها فلاح وصلاح وقد هيأها الله لمن رام الوصول وذاب شوقا فى المعبود الذى أراد لاحبابه الالحاح فى الدعاء و التشوق إلى الوقوف فى العتبات والقرع للابواب حبا فى وصالهم وتودد فى المحبة لهم وصونا قلوبهم عن التعلق إلا به، فقد ذاق طعم الإيمان من أدام قرع الابواب وتمسح بالعتبات ولاذ بالواحد القهار الذى به يعز المؤمن وبذكره يأنس الذاكر وبالدعاء يقرب القانت، فقد قال عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه: قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع.

وذلك لأن الثلاثة إذا كانت فى مؤمن أحالت حياته إلى بعد عن الله فيتبع هواه فيكون عبدا لشهواته ورغباته وتابعا لنزواته وفجرته فلن تنال منه إلا سفاهة وجهالة، فعندئذ ينحط انحطاط البهائم وسيهوى مهاوى الهلكة ولا عاصم يعصمه من ضمير أو دين أو وجل أو خوف من الله أو حتى من خلق، وكذلك إذا غضب لن يثمر نفعا ولن يجدى ثمرا وإنما سيكون نارا لا تبقى ولا تذر بل سيسفك الدماء ويقترف الحرمات ويفترى على خلق الله وسيورد نفسه فى أتون حروب تهلكه ولا يقل الغضب عن الطمع الذى سيجعله لا يرضى بشيء ولا يقنع الا بامتلاك كل ما حرم لأنه لن يكون عنده خط احمر لأمر من الأمور، فمن أجل الطمع يأكل أموال الناس بالباطل ويقترف ما حرم الله، ولذلك لن يفلح ولذلك كان أفلح الناس من أدب نفسه ورباها على طاعة الله واجتناب ما حرم الله ولا عاصم لمن رام الوصول إلى الله إلا بالبعد عن طريق الغواية والهلاك، فقد قال الحسن رضى الله عنه: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، فهذه الأربع هى مبدأ الشر كله.