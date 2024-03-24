نورا.. فقدت معاش والدى  و«التضامن» معاً

كنت أتقاضى معاش تكافل وكرامة ونصحنى البعض بالحصول على معاش والدى الذى يبلغ ٣٤٠٠ جنيه فتقدمت بطلب تنازل عن معاشى من وزارة التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة فى شهر يونيو ٢٠٢٣ وقدمت طلباً بالحصول على معاش والدى، وبعد شهور تم صرف معاش والدى، وفوجئت بأن نصيبى من معاش والدى أصبح ١٠٠ جنيه بعد حصول أشقائى على أنصبتهم وبالتالى فقدت مصدر دخلى الوحيد من معاش تكافل وكرامة مقابل مائة جنيه لا تشترى شيئاً، لذلك أناشد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مساعدتى فى الحصول على معاش تكافل وكرامة كما كان.

نورا عبدالسميع محمد عبدالسميع

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ت ٠١١١٦١٢٨٦٩٩