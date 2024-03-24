7 سنوات فى انتظار فيزا المعاش

لم أتصور أن المسافة بعيدة بينى وبين وزارة التضامن الاجتماعى إلى هذا الحد ولا أقصد المسافة الوقتية لأننى ذهبت عشرات المرات إلى مقر الوزارة بالعجوزة، ولكن المسافة التى أقصدها هى عدم الوقوف على مشاكلنا والتحدث معنا بلغة لا تفهمها حتى لا نعاود السؤال أو المطالبة بحقوقنا، فماذا يعنى أن أحرر عشرات الشكاوى، وأذكر فيها أن زوجى لا يعمل وغير مؤمن عليه، وأجد الرد أن الرقم القومى به خطأ، وهل الأرقام القومية باختيارنا أو لنا دخل فيها، ورغم ذلك تم تجديد البطاقة الشخصية ورقمها القومى‏ ‏28310112102846 ورغم ذلك لا يزال حلم استخراج فيزا تكافل وكرامة بعيد المنال، لذلك أناشد السيدة الفاضلة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مساعدتى فى استخراج الفيزا لأن حالة أسرتى المادية فى الحضيض.

‏عزيزة عبدالتواب محمد سيد

‏الدناوية العياط الجيزة