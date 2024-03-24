الشباب والرياضة تستقبل منتخبات الهوكي واليد والتايكوندو وألعاب القوي بعد مشاركتها بالألعاب الأفريقية

أناب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا من الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز والتكريم؛ لاستقبال منتخبات الهوكي وكرة اليد والتايكوندو وألعاب القوي بعد العودة من منافسات دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

وتقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي كافة أفراد البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية، ونجاحها في إنهاء مشاركتها متوجة بـ192 ميدالية متنوعة، لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة فى المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري، وتتوج باللقب القاري.

وأكد الوزير في رسالته للاعبين علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، مبيناً أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.