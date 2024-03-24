رئيس اللجنة الأولمبية يستقبل بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بغانا.. اليوم

يستقبل المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مساء اليوم الأحد بمطار القاهرة الدولي البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2023 التي أقيمت في مدينة أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وحصدت البعثة المصرية 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب لتحافظ على لقب دورة الألعاب الأفريقية.

وحرص رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في مطار القاهرة الدولي لاستقبال أبطال مصر في دورة الألعاب الإفريقية بعد تحطيمهم الأرقام القياسية خلال المنافسات وتصدر الفراعنة الترتيب العام بين الدول المشاركة.

ووجه ياسر إدريس التهنئة إلى البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الإفريقية على النتائج التي تم حصدها مع استمرار تصدر القارة الإفريقية في المنافسات الأمر الذي يدل على السير في الطريق الصحيح في مجال الرياضة والذي يتسق مع كافة التطورات التي تشهدها كافة مناحي الحياة في مصر.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.