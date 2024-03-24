مسلسل مسار إجباري الحلقة 14| صبا مبارك تكرر جريمتها مع محمد شاهين

يُبلغ ضابط الشرطة محمد شاهين بوجود جثة في النيل مشتيه فيها بأنها تكون لشقيقه، ذهب شاهين بخطوات هزيلة مهزوزة للتعرف على جثمانه.

تشهد الحلقة ماقبل الأخيرة في مسلسل “لحظة غضب”، أحداث غير متوقعة بدايةً من العثور على جثمان محمد فراج في النيل.

ينهار محمد شاهين أمام جثمان شقيقه ويتأكد بأن يمنى هي من قتلته ويعود سريعًا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنها لكن دون دليل قاطع.

وكان مشهد عزاء محمد فراج ملىء بالغرابة بسبب قوة صبا مبارك الغير مسبوقة، وثباتها الانفعالي وراحتها النفسية، التي كانت لافتة لكل الحضور وخاصةً شقيقته وشقيقه وخالته.

تقرر صبا مبارك بعد انتهاء عزاء زوجها السفر خارج البلاد مع آسر لفتح صفحة جديدة في حياتها، يباغتها محمد شاهين بوجوده المفاجىء في منزلة تحدث مشاداة كبيرة بينهما تنتهي باعتراف صبا مبارك بقتلها لـ محمد فراج وفجأة تتكرر نفس لحظة الغضب وتضرب شاهين على رأسة بالنشّابة

تعرض حلقات مسلسل لحظة غضب عبر أحد المنصات الترفيهية حصريًا، ضمن الماراثون الدرامي المتنوع بين القاضيا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

تبدأ الحلقة في الـ 11 مساءً يوميًا عبر منصة watch it.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.



أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.