مواجهة شرسة بين دينا فؤاد ووفاء عامر بسبب العوضى فى الحلقة 13 بمسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" للنجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد، جذب الجمهور بأحداث تشويقية ومثيرة فى كل حلقة، حيث شهدت الحلقة الثالثة عشر، مواجهة شرسة بين "حنان" والتي تلعب دورها بحرفية دينا فؤاد و"صباح الجياش" والتي تلعب دورها وفاء عامر، حيث تعمدت صباح إهانة حنان بطريقة شديدة وطلبت منها الابتعاد عن "عرب" أحمد العوضى، مهددة إياها فى حالة إتمام الزواج بينهما سيحدث ما لا يحمد عقباه.

وبرعت دينا فؤاد فى تجسيد المشهد مع وفاء عامر، وبينت ضعفها تجاه "عرب" أحمد العوضى، ومدى حبها له وبأنه الشيء الوحيد الذى ترتكن إليه فى الدنيا، لكن صباح الجياش تتوعدها وتهددها فى حالة عدم انصياعها لها، وقامت بجذبها ودفعها بقوة كى ترهبها.

وتضمنت الحلقة مشاهد جمعت بين "حنان" دينا فؤاد و"عرب" أحمد العوضى، حيث طالبته حنان بالابتعاد تماما عن المغربلين والتفكير فى مكان آخر يعيشان فيه سويا، لكن عرب رفض معللا رفضه بأنه لا يستطيع ترك الحارة التى نشأ بها.

واشتعلت الأحداث، بنشوب حريق هائل في مخزن خشب المعلم عبد ربه يجسده رياض الخولى، واثناء الحريق حضر عرب ووضح من نظرات عبد ربه بعد نشوب الحريق أنه يشك في عرب بأنه هو الذي فعل ذلك وقام بحرق المخزن.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.