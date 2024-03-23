مياه الفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعا والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم . وبحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط بالشركة والمهندسة فاطمة عزت المشرف العام على محطات المعالجة والمهندس محمد طه من الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

صرف صحى سيدنا الخضر

تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروع صرف صحي سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق ومحطة الرفع الفرعية بقرية ابهيت الحجر بمركز اطسا ومناقشة أعمال نقل تبعية تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين رقم ٢ بمركز الفيوم كما تناول الاجتماع مناقشة الأعمال التصميمية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالسنباط وتنفيذ منظومة التجفيف الميكانيكي بدلاً من أحواض التجفيف التقليدية.

وأكد "النجار" خلال الإجتماع على أهمية وضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات وزيادة نسب التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن حتى يتثنى للمواطنين الاستفادة منها لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وللارتقاء بمستوى معيشتهم.

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