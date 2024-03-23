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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مساعدة رئيس البرلمان الأردني: مصادرة إسرائيل أراضي غور الأردن انتهاك جديد للقانون الدولي

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني

قالت مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، ميادة شريم، اليوم السبت، إن "مصادقة إسرائيل على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، تؤكد مواصلة الاحتلال لعدوانه وتصعيده في المنطقة".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأردن على الجانبين الرسمي والشعبي يرفض ويدين هذا القرار، الذي يؤكد استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأوضحت أن "هذه الخطوات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، تؤكد همجية هذا الكيان، وتقويضه لكل فرص إحلال السلام في المنطقة، والتي تسعى إليها دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

وشددت على "دعم الأردن المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدة على أن "إقرار هذه الحقوق أهم طرق حل أزمات المنطقة".

وصادق بتسلئيل سموتريتش، وزير المال الإسرائيلي، أمس الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.

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