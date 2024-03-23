وزير الرياضة يصل غانا لدعم البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية واستلام راية النسخة المقبلة

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الغانية أكرا اليوم السبت للمشاركة في حضور حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية 2023 التي انطلقت يوم 8 مارس الجاري وشهدت تفوق مصر الكاسح في المنافسات وحصد عدد قياسي من الميداليات وبفارق كبير عن أقرب منافسيها بدورة الألعاب.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على التواجد في غانا بهدف دعم ومساندة البعثة المصرية وأبطالنا الرياضيين الذين لم يدخروا جهدا وحافظوا على ريادة الرياضة المصرية بإفريقيا، إلى جانب استلام راية تنظيم واستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية عام 2027.

وأكمل وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا: كل الدعم لأبطالنا الرياضيين المصريين، مؤكدا أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية دائما وأبدا تقف خلف كل من يشرف مصر على منصات التتويج فى جميع المجالات وليس فى المجال الرياضي فقط.

وأكد الوزير أن مصر أصبح لديها من الخبرات فى تنظيم البطولات العالمية والقارية ما يجعلها قادرة على تنظيم أي حدث وخروجه بصورة رائعة تليق بسمعة مصر ومكانتها الرياضية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية والتى وفرته للرياضة المصرية في جميع الألعاب الفردية والجماعية وهو الذي جعل الرياضة المصرية متواجدة بصفة دائمة على منصات التتويج فى جميع المنافسات التى يخوضها ابطالنا المصريين.

وواصلت البعثة الرياضية المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا تفوقها وتصدرها لترتيب منافسات فى مختلف الألعاب برصيد 189 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 100 ميدالية ذهبية و 46 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية.