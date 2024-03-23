محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

يعقد منتصر الوحيشي، المدير الفني لمنتخب تونس، محاضرة فيديو للاعبي المنتخب اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كرواتيا.

ويلتقي منتخب تونس أمام منتخب كرواتيا في العاشرة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.

ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة الأخيرة، خطة اللعب وكذلك التشكيل الذي يبدأ به مباراته أمام كرواتيا.

و فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم تشكيل منتخب مصر في اللقاء كل من:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.



