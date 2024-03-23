إبراهيم حسن: الفوز على نيوزيلندا تاريخي.. وعودة الروح أهم المكاسب

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك العديد من النجاحات تحققت خلال مباراة نيوزيلندا بعد الفوز بهدف وهي إسعاد الجماهير التي كانت موجودة بالاستاد ، إلى جانب أن التاريخ سيذكر هذا اللقاء خاصة أنه الأول علي ملعب مصر بالعاصمة الإدارية و هذا الصرح العظيم موجها الشكر للقائمين علي هذا الاستاد الكبير ، ومن المكاسب أيضا أنه أول فوز للجهاز في أول مهمة تحت قيادة حسام حسن.

أضاف إبراهيم حسن أن الجهاز الفني درس منتخب نيوزيلندا بشكل جيد وتم إيقاف خطورة لعبهم ونجح المنتخب المصري في الوصول أكثر من مرة لمرمى نيوزيلندا و لكن لم يحالفه التوفيق في إحراز أكثر من هدف ، و أنه سعيد بالروح الموجودة داخل الفريق و أنها ستكون سبب قوي في وصول المنتخب لكأس العالم ٢٠٢٦ و أمم أفريقيا و تحقيق آمال و طموحات الشعب المصري في بطولة الأمم.

أضاف إبراهيم حسن أن محمد هاني من اللاعبين الكبار و ظهر بمستوى رائع خلال مباراة نيوزيلندا وأنه بحكم خبرته وجه له بعض النصائح وهذا أمر طبيعي وهاني صاحب خبرة كبيرة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر و و القادم سيكون أفضل للجميع ، وتنتظرنا مواجهة قوية من الفائز من تونس و كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

تمنى مدير منتخب مصر الشفاء لامام عاشور وعودته سريعا للملاعب مؤكدا أنه من اللاعبين الكبار و المؤثرين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة .

و فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم تشكيل منتخب مصر في اللقاء كل من:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.