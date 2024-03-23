تترات رمضان 2024| بهاء سلطان يغني أحداث "كوبرا"

يشارك الفنان بهاء سلطان في غناء التتر الدرامي لأحداث مسلسل كوبرا، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان الجاري.

تفاصيل تتر مسلسل كوبرا لـ بهاء يلطان وموعد عرضه

التتر الدرامي لمسلسل كوبرا من كلمات وألحان محمود طلعت، على أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في الـ 17 من رمضان.

أبطال مسلسل كوبرا لـ محمد إمام

يشارك في بطولة مسلسل كوبرا مع محمد رمضان، كلا من ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

أحدث أغاني بهاء سطان مارتحناش

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ بهاء سلطان من خلال أغنبة “مارتحناس”، التي اجتازت المليوني مشاهدة عبر يوتيوب.

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش"