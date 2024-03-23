تعديل مواعيد مباريات نهائي الطائرة بدورة الألعاب الأفريقية بغانا

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية في غانا، تعديل مواعيد مواجهات الدور النهائي للكرة الطائرة رجال وسيدات، المقرر لها اليوم السبت، في النسخة الـ13 المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية.

وجاءت مواعيد مباريات النهائي بعد التعديل كالتالي:

منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات أمام منتخب تونس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر للكرة الطائرة رجال أمام منتخب كينيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.



وتأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائي بعد الفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة

فيما تأهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى الدور النهائي بالفوز على نظيره غانا بنتيجة3/1 في الدور نصف النهائي.

وفاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في لقاء، ربع النهائي، علمًا بأنه أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بالفوز على نيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو.