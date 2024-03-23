محمد صلاح: هناك ثقة بين لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق أن تشكيل منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا كان مثاليًا، مُشيرًا إلى أن اللاعبين يستفيدون من الإمكانيات الفنية لحسام وإبراهيم حسن.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اليوم تشكيل منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا كان مثاليًا".

وأضاف: "هناك لاعبين لم يتوقع أحد أن يتواجد في التشكيل الأساسي، وحسام حسن منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين".

وتابع: "نتمنى السلامة لإمام عاشور، أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة، وتكون فقط كدمة في الترقوة".

وأكمل: "هناك ثقة بين لاعبي منتخب مصر وحسام حسن، واللاعبون يقتنعون بتعليماته، نظرًا لإمكانياته الفنية في الملاعب من قبل".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "محمد هاني استفاد من تعليمات إبراهيم حسن، مدير المنتخب في التدريبات خلال الأيام الماضية، وهذا ظهر في مستواه خلال مباراة نيوزيلندا".