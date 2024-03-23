السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائب الرئيس التنزاني يهدد بالاستقالة بسبب نقص المياه

نائب الرئيس التنزاني
نائب الرئيس التنزاني فيليب مبانغو

هدد نائب الرئيس التنزاني فيليب مبانغو، بالاستقالة بسبب نقص المياه الذي طال أمده والذي يؤثر على سكان منطقة موانغا الشمالية.

واتهم مبانجو، المقاولين الذين يعملون في مشروع كبير يهدف إلى توفير المياه في المنطقة باستغراق وقت طويل جدا لإكماله.

بدأ المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من 100,000 دولار (79,000 جنيه إسترليني) منذ ما يقرب من 20 عاما ، وفقا للسيد مبانجو، إذا لم يوفر هذا المشروع المياه [للسكان المحليين] بحلول يونيو، فسوف أتنحى، لا أعرف ماذا سيكون مصير المسؤول المحلي وصغاره إذا استقلت".

وأضاف: "لا يمكنني المجيء إلى هنا مرة أخرى وأقول للمواطنين أن ينتظروا أكثر من ذلك للحصول على هذه المياه، فالماء هو الحياة".

ووفقا لمسؤولين حكوميين رافقوا  مبانغو إلى موانغا ، فإن المشروع قد اكتمل بنسبة 90٪ تقريبا.

مواد متعلقة

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وزير الري يقدم بواجب العزاء في وفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بوفاة الرئيس الأسبق

علي حسن مويني .. رجل فتح تنزانيا
الجريدة الورقية