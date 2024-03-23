نائب الرئيس التنزاني يهدد بالاستقالة بسبب نقص المياه

هدد نائب الرئيس التنزاني فيليب مبانغو، بالاستقالة بسبب نقص المياه الذي طال أمده والذي يؤثر على سكان منطقة موانغا الشمالية.

واتهم مبانجو، المقاولين الذين يعملون في مشروع كبير يهدف إلى توفير المياه في المنطقة باستغراق وقت طويل جدا لإكماله.

بدأ المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من 100,000 دولار (79,000 جنيه إسترليني) منذ ما يقرب من 20 عاما ، وفقا للسيد مبانجو، إذا لم يوفر هذا المشروع المياه [للسكان المحليين] بحلول يونيو، فسوف أتنحى، لا أعرف ماذا سيكون مصير المسؤول المحلي وصغاره إذا استقلت".

وأضاف: "لا يمكنني المجيء إلى هنا مرة أخرى وأقول للمواطنين أن ينتظروا أكثر من ذلك للحصول على هذه المياه، فالماء هو الحياة".

ووفقا لمسؤولين حكوميين رافقوا مبانغو إلى موانغا ، فإن المشروع قد اكتمل بنسبة 90٪ تقريبا.