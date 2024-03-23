السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المسؤولون لم يتصرفوا بناء على تقارير العبادة الكينية

كينيا
كينيا

تجاهلت السلطات الكينية "تقارير موثوقة" عن عبادة يوم القيامة التي عثر فيها على أكثر من 400 عضو مدفونين في قبور ضحلة، حسبما ذكرت منظمة حقوقية تمولها الدولة.

وعثر على جثث 429 شخصا، بينهم أطفال، فى شاكاهولا وهي غابة بالقرب من بلدة ماليندي، العام الماضي.

وقال الناجون وعائلات الضحايا إن زعيم الطائفة بول ماكنزي حث أتباعه على الصيام من أجل "الذهاب لرؤية يسوع".

في تقرير، انتقدت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان ضباط الأمن في ماليندي بسبب "التخلي الجسيم عن الواجب والإهمال" قبل الوفيات.

وقالت رئيسة المجلس الوطني الكردي لحقوق الإنسان روزلين أوديدي "إنهم لم يفشلوا فقط في أن يكونوا استباقيين في جمع المعلومات الاستخباراتية والتصرف بناء عليها لإحباط مذبحة شاكاهولا، بل فشلوا أيضا بشكل غير مبرر في التصرف بناء على تقارير موثوقة وقابلة للتنفيذ".

وقال التقرير إنه في عام 2019 ، ناقش مسؤولو العدل التطرف الذي تورط فيه السيد ماكنزي لكنهم لم يتخذوا أي إجراء في النهاية.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن عضوا سابقا في الطائفة اتهم بتوجيه اتهامات لا أساس لها عندما حاول دق ناقوس الخطر.

ونفى ماكنزي مسؤوليته عن الوفيات، ويحاكم هو وعدد من أتباعه حاليا بعدة تهم، بما في ذلك الإرهاب والقتل والتعذيب.

وقالت الحكومة الكينية يوم الأربعاء، إنها ستفرج عن بعض جثث الضحايا لعائلاتهم الأسبوع المقبل.

 

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