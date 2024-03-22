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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكشف عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين عن صدام جديد بين الهلال والاتحاد يوم 31 من شهر إبريل المقبل.

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الشباب والهلال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

 وتنطلق أحداث مباراة الهلال والاتحاد في تمام التاسعة مساءاً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستكون المباراة الأخري بين النصر أمام الخليج، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من المسابقة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 1 مايو على ملعب الأول بارك. 

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تامر عبدالحميد: رمضان مش غلطان في ترك الأهلي (فيديو)

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