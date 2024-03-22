الكشف عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين عن صدام جديد بين الهلال والاتحاد يوم 31 من شهر إبريل المقبل.

وتنطلق أحداث مباراة الهلال والاتحاد في تمام التاسعة مساءاً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستكون المباراة الأخري بين النصر أمام الخليج، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من المسابقة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 1 مايو على ملعب الأول بارك.