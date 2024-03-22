تأهل 4 مصريين للأولمبياد في أول أيام تصفيات أفريقيا وأوقيانوسيا للمصارعة بصالة برج العرب

حصد لاعبو منتخب مصر الوطني للمصارعة الرومانية 4 بطاقات لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال الدورة المؤهلة التي تقام على صالة برج العرب بالقاهرة.

وحجز فراعنة المصارعة 5 بطاقات الى أولمبياد باريس عن طريق كل من: مؤمن ربيع في منافسات وزن 60 كجم ومحمود خالد في منافسات وزن 77 كجم ومحمد مصطفى في منافسات وزن 87 كجم، ومحمد جبر في منافسات وزن 97 كجم

وكان عبداللطيف منيع قد تاهل في منافسات وز 130 كجم بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا ليصبح عدد المتأهلين من مصر حتى الآن 5 لاعبين.

وأقيم اليوم الجمعة حفل افتتاح منافسات الدورة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في المصارعة، والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

ومثل مصر في منافسات اليوم كل من محمد إبراهيم كيشو و مومن ربيع و محمود خالد ومحمد مصطفى و محمد جبر.

ويقود الجهاز الفني كمال عبده مدير فنيا ومحمد إبراهيم مدرب اللاعب. محمد كيشو وإبراهيم ناصر مدرب اللاعب محمد مصطفى.