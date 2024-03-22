اتفرج وشوف جمال بلدك بالصور .. مستجدات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

شريان حياة جديد يتم تنفيذه على قدم وساق يُبذل فيه مجهود المصريين لتنفيذ أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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