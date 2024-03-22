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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جويل مردينيان تخطف الأضواء بالخرزة الزرقاء والعباءة الرمضانية

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الفنانة اللبنانية جويل مردينيان متابعيها مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت جويل بإطلالة ساحرة، مفهمة بالاحتشام والرقي متناغمة مع الاجواء الرمضانية، حيث ارتدت عباءة طويلة، بأكمام طويلة، مجسمة من الأمام صممت من قماش مزركش بالكامل وتزينت ببعض الإكسسوارات الخرزة الزرقاء  حول رقبتها لتسير على خطي الفنانة فيفي عبده التي تهوي ارتداء الخرزة الزرقاء بشكل دائم.
أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها لاعلي كعكه ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

 

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