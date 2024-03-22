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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فراعنة التنس رجال وسيدات الى نهائى الفرق بدورة الالعاب الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح منتخب مصر الوطنى للتنس فى الوصول الى نهائى منافسات اللعبة البيضاء بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى غانا.
وتمكن فراعنة رجال التنس من حجز مقعد فى المباراة النهائية بعد التغلب على زيمبابوى فى المربع الذهبى بنتيجة 2 / 0  لينتظر فريقنا الفائز من مباراة تونس وكوت ديفوار.
ونجح فريق السيدات فى التغلب على المغرب بنتيجة 2 / 0 ايضا ليتأهل منتخبنا الوطنى رجال وسيدات الى النهائى وبجدارة وينتظر فريقنا للسيدات الفائز من نيجيريا وكينيا لمواجهته فى النهائى.
يترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة اتحاد التنس ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يقود منتخب مصر للرجال محمد صفوت.
يضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ،  مايكل صبحي .
يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.

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