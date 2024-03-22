مسلسل زوجة واحدة لاتكفي| موعد الحلقة 12 والقنوات العارضة

يشارك مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في الماراثون الرمضاني الجاري الذي يضم عدد من نجوم الدراما الكويتية والمصرية.

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي عبر قناة mbc في الساعة 9 مساءً.

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة

طالت حلقات مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حالة من الجدل بسبب جرأة الموضوعات التي يتناولها، وعلق عليها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لا تمت لعادات وقيم المجتمع الكويتي بصلة.

بجانب تضمنه مشاهد لاتليق بعادات وقيم المجتمع العربي وتحديدًا الكويتي، خاصةً وأن أغلب أحداثه عن التعليم والمعلم، واعتبروها تشويه لصورة العلم والمعلم.

وكانت قد أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانًا رسميًا جاء فيه " نتصدى لأي عمل فني يسيء إلى الكويت وشعبها، ونرفض تمامًا رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها "باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ (احترام القوانين واللوائح والمواثيق) فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا".

وشددت الوزارة على أن "الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات المجتمعات كافة، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت"، مشيدةً "بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال؛ ما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة".