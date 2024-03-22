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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري التبولة اللبنانية الأصلية وتعرفي على سبب تسميتها بهذا الاسم

التبولك اللبنانية
التبولك اللبنانية

التبولة اللبنانية من المقبلات البسيطة التي صدّرتها لبنان إلى العالم، ويمكن إعدادها بطرق مختلفة تبعاً لكل بلد، واكتسبت التبّولة هذا الاسم من مصدر كلمة "توابل"، بسبب إضافة التوابل المختلفة عليها وخلط مكوّناتها الناعمة، ويتكون طبق التبولة بمكوناته الأساسية من البقدونس، والطماطم، والبرغل، والنعناع الأخضر، ويضاف إليه بعض المكونات الآخرى التي تجلعها شهية ولذيذة.


 

التبولة

طريقة عمل التبولة اللبنانية

المقادير

- بقدونس : حزمتان (مغسول ومفروم فرماً ناعماً) 

- النعناع : ربع باقة (طازج ومغسول ومفروم فرماً ناعماً) 

- برغل : نصف كوب (ناعم) 

- طماطم : 250 غراماً (مقطعة مكعبات صغيرة) 

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومقطع مكعبات صغيرة) 

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض) 

- زيت الزيتون : ربع كوب 

- الفلفل الحلو : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة) 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- خس : حسب الرغبة (للزينة) 
 

طريقة التحضير

  • انقعي البرغل في نصف كمية عصير الليمون.
  • ضعي مكعبات الطماطم، والبصل، والنعناع، والبقدونس، والبرغل، في وعاء، وقلّبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.
  • أضيفي زيت الزيتون، والملح، والفلفل الحلو، وباقي كمية عصير الليمون، وقلّبي جيداً.
  • ضعي التبولة في طبق التقديم، وزيّنيها بأوراق الخس، ثم قدميها فوراً.

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