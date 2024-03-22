حضري التبولة اللبنانية الأصلية وتعرفي على سبب تسميتها بهذا الاسم

التبولة اللبنانية من المقبلات البسيطة التي صدّرتها لبنان إلى العالم، ويمكن إعدادها بطرق مختلفة تبعاً لكل بلد، واكتسبت التبّولة هذا الاسم من مصدر كلمة "توابل"، بسبب إضافة التوابل المختلفة عليها وخلط مكوّناتها الناعمة، ويتكون طبق التبولة بمكوناته الأساسية من البقدونس، والطماطم، والبرغل، والنعناع الأخضر، ويضاف إليه بعض المكونات الآخرى التي تجلعها شهية ولذيذة.





التبولة

طريقة عمل التبولة اللبنانية

المقادير

- بقدونس : حزمتان (مغسول ومفروم فرماً ناعماً)

- النعناع : ربع باقة (طازج ومغسول ومفروم فرماً ناعماً)

- برغل : نصف كوب (ناعم)

- طماطم : 250 غراماً (مقطعة مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومقطع مكعبات صغيرة)

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الفلفل الحلو : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- خس : حسب الرغبة (للزينة)



طريقة التحضير