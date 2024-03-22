طريقة عمل سلطة خس بالتفاح الأخضر وعين الجمل| غنية بالفيتامينات
سلطة خس بالتفاح الأخضر وعين الجمل من السلطات الصحية التي يمكنك إعدادها لسفرة رمضان، فتتميز بفوائده العديدة، فيحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.
طريقة عمل سلطة خس بالتفاح الأخضر وعين الجمل
المقادير
- مكونات الصوص / الدريسنج :
- لبن زبادي : 5 ملاعق كبيرة
- عصير الليمون : 1 حبة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : رشّة
- خس روماني : 4 رؤوس (صغير ومغسول ومجفف ومقطع أنصاف)
- تفاح أخضر : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)
- العنب الأحمر : كوب (مقطع أنصاف)
- الجوز : ربع كوب (مقطع لقطع صغيرة)
- بقدونس : أوراق (طازج / للزينة)
طريقة التحضير
- لتحضير صوص السلطة / الدريسنج: في برطمان للخلط، ضعي اللبن الزبادي، وعصير الليمون، والملح، ورشة الفلفل الأسود، وزيت الزيتون، ورُجّي المكونات جيداً حتى تختلط وتتجانس، وضعي الصوص جانباً.
- لتحضير السلطة: في طبق التقديم، وزعي الخس الروماني على كامل طبق التقديم، ثم أضيفي عليه شرائح التفاح الأخضر، وأنصاف حبات العنب، وقطع الجوز.
- وزعي أوراق البقدونس بحسب الرغبة للزينة.
- وزعي صوص السلطة على الوجه، وقدمي السلطة فوراً.