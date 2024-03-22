طريقة عمل سلطة خس بالتفاح الأخضر وعين الجمل| غنية بالفيتامينات

سلطة خس بالتفاح الأخضر وعين الجمل من السلطات الصحية التي يمكنك إعدادها لسفرة رمضان، فتتميز بفوائده العديدة، فيحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.



طريقة عمل سلطة خس بالتفاح الأخضر وعين الجمل

المقادير

- مكونات الصوص / الدريسنج :

لبن زبادي : 5 ملاعق كبيرة

عصير الليمون : 1 حبة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : رشّة

- خس روماني : 4 رؤوس (صغير ومغسول ومجفف ومقطع أنصاف)

- تفاح أخضر : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- العنب الأحمر : كوب (مقطع أنصاف)

- الجوز : ربع كوب (مقطع لقطع صغيرة)

- بقدونس : أوراق (طازج / للزينة)

طريقة التحضير