جددي سفرتك في رمضان وحضري كوردن بلو الدجاج الشهي

تبحث الأمهات عن وصفات جديدة غير معتادة، للخروج عن الروتين، مثل المحشي والدجاج المشوي أو شرائح اللحم، لذا نقدم لم طريقة تحضير كوردن بلو الدجاج اللذيذ.





كوردن بلو

طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (منزوع العظم والجلد)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- ثوم بودرة : ملعقة كبيرة

- بودرة البصل : ملعقة كبيرة

- الجبنة السويسرية : 10 شرائح

- دقيق : كوب (لجميع الأغراض)

- لانشون : شرائح (لانشون التركي / مقطع رفيع)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)

- البيض : 4 حبات (مخفوق)

- بقسماط : 2 كوب



طريقة التحضير