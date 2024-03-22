جددي سفرتك في رمضان وحضري كوردن بلو الدجاج الشهي
تبحث الأمهات عن وصفات جديدة غير معتادة، للخروج عن الروتين، مثل المحشي والدجاج المشوي أو شرائح اللحم، لذا نقدم لم طريقة تحضير كوردن بلو الدجاج اللذيذ.
طريقة عمل كوردن بلو الدجاج
المقادير
- صدر الدجاج : 4 صدور (منزوع العظم والجلد)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- ثوم بودرة : ملعقة كبيرة
- بودرة البصل : ملعقة كبيرة
- الجبنة السويسرية : 10 شرائح
- دقيق : كوب (لجميع الأغراض)
- لانشون : شرائح (لانشون التركي / مقطع رفيع)
- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)
- البيض : 4 حبات (مخفوق)
- بقسماط : 2 كوب
طريقة التحضير
- رشي الملح والفلفل ومسحوق الثوم ومسحوق البصل على صدور الدجاج المغسولة جيداً، مع التقليب بالتساوي.
- ضعي صدر الدجاج بين طبقتين من الغلاف البلاستيكي على لوح التقطيع، واطرقي عليها حتى يصل سمكها إلى حوالي 1 سم باستخدام مطرقة اللحم أو مقلاة ثقيلة.
- انزعي الغلاف البلاستيكي، وضعي شريحتين من الجبن السويسري، ثم شريحتين من اللانشون التركي، ثم طبقة أخرى من الجبن السويسري، وطبقة أخرى من اللانشون التركي، ولفي الدجاج بالتساوي وضعيه على ورق تغليف بلاستيكي جديد.
- غلفي الدجاج في الغلاف البلاستيكي بإحكام واستخدمي البلاستيك الزائد على الجانبين للثني، وشدي لفافة كوردون بلو أثناء العمل، واربطي البلاستيك الزائد، كرري العملية مع باقي المكونات، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- في هذه الأثناء، سخني مقلاة طويلة الجوانب وضعي فيها كمية من الزيت، وانتظري حتى تصل درجة حرارته إلى (170 درجة مئوية).
- بعد أن يتم ضبط اللفائف، قومي بإعداد أطباق منفصلة وكبيرة من الدقيق والبيض المخفوق والبقسماط، بحيث يُنقع الدجاج أولاً في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.
- ضعي كوردون بلو، أو الدجاج المغطى بالبقسماط في الزيت واطهيه لمدة 5 دقائق لكل جانب، أو حتى يصبح لونه الخارجي بنياً ذهبياً. إذا حصلت على لون جيد وكان وسط الدجاج لا يزال غير ناضج، فيمكنك وضع الكوردون بلو على رف سلكي فوق صينية خبز في فرن درجة حرارته (75 درجة مئوية)، واتركيه حتى ينضج.
- حضري الصلصة في قدر سعته لتر على نار متوسطة، وذوّبي الزبدة واطهي الثوم؛ حتى يصبح طرياً، ثم أضيفي الدقيق واخفقي لمدة دقيقة.
- أضيفي الحليب واخفقي حتى يتجانس تماماً مع الصوص ولا تتبقى أي كتل. واستمري في الخفق حتى ينضج الخليط ويصبح كثيفاً.
- أضيفي الخردل وجبنة البارميزان والملح والفلفل واخفقي المزيج، ثم ارفعي الصوص عن النار.
- قطعي الدجاج إلى شرائح وقدميه مع صوص ديجون.