أحداث الحلقة ١١ من مسلسل لانش بوكس (تعرف عليها)

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل لانش بوكس، مطالبة رئيس العصابة مروان (المطرب شاهين) من العصابة النسائية المكونة من بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد) مهمة جديدة.

واستعرضت الحلقة تخوف العصابة النسائية من تنفيذ تلك المهمة نظرا للقبض على احد أفراد عصابة مروان، ولكن تحاول مريم إقناعهم بإتمام المهمة لتتمكن مع إجراء العملية لابنتها مليكة.

قصة مسلسل لانش بوكس

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

عودة غادة عادل للدراما

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.