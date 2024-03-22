اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للمصارعة المؤهلة لأولمبياد باريس في الإسكندرية

تنطلق صباح اليوم الجمعة، منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 22 وحتى 24 مارس الجاري على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقام في العاشرة صباحا منافسات الأدوار التمهيدية للمصارعة الرومانية بمشاركة 33 دولة، على أن تنطلق النهائيات في الخامسة مساء.

ويمثل منتخب مصر في المصارعة الرومانية كل من:

مؤمن ربيع (60 كجم)

محمد إبراهيم كيشو (67 كجم)

محمود خالد (77 كجم)

محمد مصطفى (87 كجم)

محمد جبر (97 كجم)

ويرافق المنتخب كل من، محمد إبراهيم مدرب كيشو وإبراهيم نصر مدرب محمد مصطفى.

وتأهل من منتخب المصارعة إلى أولمبياد باريس حتى الآن لاعب واحد فقط وهو عبد اللطيف منيع من خلال حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا.