وزير الرياضة يطمئن على كافة التجهيزات والبروفة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر

قبيل افتتاح البطولة اليوم ضمن سلسلة الفيفا..

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلي استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية؛ للإطمئنان علي كافة التجهيزات والاستعدادات، ومشاهدة البروفة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر والتي تأتي ضمن السلسلة الرسمية للفيفا، وذلك قبيل الإفتتاح الرسمي لها اليوم.



بحضور محمد يحيي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الإدارة.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة عاصمة مصر، لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18-26 مارس الجاري، هي نجاح كبير للدولة المصرية.

وأشار صبحي إلي قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مع وجود تحرك إيجابي من جانب الشركة المتحدة تنسيقًا مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.