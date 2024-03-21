أول مريض بشركة Neuralink يتحكم في جهاز كمبيوتر بأفكاره

في وقت سابق من هذا العام، أعلن إيلون ماسك أن أول مريض بشري قد تلقى زراعة دماغية من شركة نيورالينك كجزء من أول تجربة سريرية للشركة. الآن، شاركت الشركة عرضًا توضيحيًا عامًا مختصرًا لواجهة الدماغ والحاسوب (BCI) أثناء العمل.

قامت الشركة ببث مباشر لفترة وجيزة عرضًا توضيحيًا على X مع رجل يبلغ من العمر 29 عامًا يُدعى نولان أربو، والذي قال إنه أصيب بالشلل من الرقبة إلى الأسفل بعد تعرضه لحادث غوص قبل ثماني سنوات. في الفيديو، يوضح أربو أنه بعد تلقي الزرعة - قال إن الجراحة كانت "سهلة للغاية" - كان عليه أن يتعلم كيفية التمييز بين "الحركة المتخيلة مقابل محاولة الحركة" من أجل تعلم التحكم في المؤشر على الشاشة.

قال أربو: "كان الكثير مما بدأناه هو محاولة التحرك". "سأحاول تحريك يدي اليمنى إلى اليسار، وإلى اليمين إلى الأمام، وإلى الخلف. ومن هنا، أعتقد أنه أصبح من البديهي بالنسبة لي أن أتخيل أن المؤشر يتحرك.

https://twitter.com/neuralink/status/1770563939413496146?t=VVGxwebkhRSjDbhPkSPzuQ&s=19



في المقطع، الذي يظهر أيضًا أحد مهندسي شركة Neuralink، يوضح Arbaugh واجهة BCI عن طريق تحريك المؤشر حول شاشة الكمبيوتر المحمول، وإيقاف مشغل الموسيقى على الشاشة مؤقتًا. وقال إن الغرسة سمحت له بلعب الشطرنج والحضارة السادسة. وأشار إلى أنه استخدم سابقًا أجهزة مساعدة أخرى مثل أعواد الفم، لكن زرعة Neuralink أتاحت جلسات لعب أطول، بالإضافة إلى اللعب عبر الإنترنت. وقال إنه يمكنه الحصول على حوالي ثماني ساعات من الاستخدام قبل أن تحتاج الغرسة إلى إعادة الشحن (ليس من الواضح كيف يعمل الشحن).

أصبح أربو أول مريض بشري يتلقى عملية الزرع في يناير بعد أن بدأت شركة نيورالينك في تجنيد المرضى العام الماضي. قامت الشركة سابقًا باختبار BCI على الحيوانات، بما في ذلك الشمبانزي، وكانت بعض ممارساتها في اختبار الحيوانات موضوع تحقيقات فيدرالية.

وفي الفيديو، أشار أربو إلى أن تجربته مع زراعة الدماغ كانت إيجابية حتى الآن، على الرغم من بعض المشكلات الأولية. وقال: "الأمر ليس مثالياً، أود أن أقول إننا واجهنا بعض المشكلات". "لا أريد أن يعتقد الناس أن هذه هي نهاية الرحلة. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنه غيّر حياتي بالفعل”.