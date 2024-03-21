موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة

يستضيف استاد العاصمة الإدارية الجديدة، مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، ضمن الدورة الدولية الودية التي تحمل اسم كأس العاصمة المصرية، بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتتواصل استعدادات منتخب مصر من أجل مواجهتي منتخبي بوركينا فاسو في شهر يونيو المقبل أمام (3 يونيو) وغينيا بيساو (10 يونيو) ويتربع منتخب مصر على عرش صدارة ترتيب المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

يلتقي المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي غدًا الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العاصمة الإدارية وأعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورت" إذاعة مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره النيوزيلندي المقرر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب "مصر" بالعاصمة الإدارية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل.

ويواجه منتخب مصر حال فوزه، الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا المقرر لها مساء السبت، ويستضيفها استاد القاهرة.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي مباشرًة حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره نيوزيلندا، بينما يلاقي منتخب تونس منافسه كرواتيا، على أن يلتقي الفائزان في موقعة النهائي، والخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث.