لميس الحسين تحقق فضية دورة الألعاب الأفريقية في التنس

حققت لميس الحسين لاعبة منتخب مصر للتنس، فضية منافسات فردي السيدات في دورة الألعاب الأفريقية، المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وخسرت لميس الحسيني من لاعبة كينيا أنجيلا أوكواتويا، في مباراة النهائي فردي السيدات بدورة الألعاب الأفريقية، لتكتفي بتحقيق الميدالية الفضية.

وكانت لميس الحسيني قد تأهلت إلى نهائي فردي سيدات التنس، عقب الفوز على زميلتها ساندرا سمير أمس الأربعاء.

ويترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يخوض منتخب مصر للرجال محمد صفوت.

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ، مايكل صبحي .

فيما يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.