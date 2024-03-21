كريم عبدالنعيم: "خيوط المعازيب" دراما تاريخية مميزة ولأول مرة الديكور يكون من الطوب والأسمنت

بمشاركة لأول مرة في الدراما التليفزيونية السعودية، أكد مهندس الديكور كريم عبد النعيم، عن مدي حماسه لخوض تلك التجربة من خلال الدراما التاريخية "خيوط المعازيب" والتي تعرض حاليا على قنوات أم بي سي للمخرج عبد العزيز الشلاحي، والذي رشحه ليكون المشرف الفني للعمل، وبدأ في تكوين فريقه الخاص من الباحثين والمصممين، وخلال ما يزيد عن 6 اشهر قام ببناء ديكور كامل لمدينة الاحساء، حيث تدور احداث العمل في قلب المجتمع الحساوي في ستينيات القرن الماضي، راصدًا أهم التحولات الاجتماعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة.

وأضاف "ولان فكرة العمل قائمة على دراما تاريخية بعيدة عني وفي أماكن لم أعش بداخلها ولم أراها من قبل، فقمت بتكوين فريق من 3 اشخاص لتكوين خلفية عن المكان، واستعانت بأحد المعمارين المشهورين في منطقة الإحساء وهو الدكتور عبد الله الشايب، الذي أمدنا بالكتب والمراجع اللازمة للبحث، وقمت وفريقي بالبحث عن المراجع المصورة لتخيل شكل الشوارع والبيوت، وكان مجهود كبيرة من البحث خاصة مع صعوبته لعدم توافر الصور الا بجودة ضعيفة جدا، وكنا نحاول أن نتخيل تلك المناطق من خلالها للخروج بأفضل شكل ممكن".

وعن المدة التي استغرقها لتنفيذ الديكورات والصعوبات التي واجهها، قال : "عملية التصميم تمت خلال 12 يوما فقط، أما بناء الديكور استغرق من 60 يوما، ولم يكن في البداية هناك عمال مصريين متوافرين، ولكننا توصلنا إليهم بعد ذلك، كما واجهنا بالفعل عدد من الصعوبات في طريقة التنفيذ، ففي العادة الديكور السينمائي يكون من الخشب، وهذا هو المتعارف عليه، ولكن هنا كان علينا أن نبني بشكل حقيقي من الطوب والأسمنت ولذلك استعنت ببعض المهندسين المدنيين في السعودية، وقد تم البناء على مساحة 18 ألف متر في حوالي 35 موقع تصوير، والحقيقة لقد ساعدنا محمد الحساوي والنجم إبراهيم الحساوي واحمد الملا وهاني الملا في تنفيذ تلك الديكورات وبنائها بالرغم من كونها مخاطرة كبيرة، بل وساهموا في دعم فريق الديكور بالكامل، فلقد كانت عوامل الزمن والمساحة وعدد مواقع التصوير الداخلي والخارجي".

وحول ما اذا كان فريق العمل بالكامل خلف الكاميرا مصري، قال " فريق التصوير والديكور وباقي فريق الإخراج من مصر، أما الابطال والكتابة ومخرج العمل سعودي"، وحول ما اذا كان هذا هو العمل الأول له في السعودية أشار عبدالنعيم "ليس العمل الأول له في السعودية فأنا أشارك في أعمال قدمت هناك منذ عام 2019، فلقد كان أول عمل اشارك فيه بموسم الرياض من خلال مسرحية "حزلقوم" للنجم أحمد مكي حيث كان يعمل كـ "Art Director" مع الـ Production Designer حمدي عبدالرحمن، وفي عام 2020 شاركت في عمل سعودي تم انتاجه في مصر كان اسمه "خارج السيطرة" من خلال حلقات منفصلة كل منها كاتب ومخرج ولكن الفريق الأساسي متواجد، وعن طريقه تعرفت على المخرج عبدالعزيز الشلاحي الذي كان واحدا من هؤلاء المخرجين ورشحني لمشاركته في مسلسل "خيوط المعازيب".

وأشار كريم، إلى أنه سعيد بتجربة العمل مع المخرج الشلاحي للمرة الثانية فهو متميز وله رؤيته، بالإضافة إلي أنه مريح في التعامل ويقوم بدراسة كل مشهد، فهو من المخرجين الذي يحبون التحضير والتجهيز والعمل على المشروع لفترة ليتم تنفيذ كل شيء بدقة، وعلى الرغم أن مسلسل "خيوط المعازيب"، من الأعمال التي تقدم في سياق تاريخي، لكنه نال نسبة مشاهدة مرتفعة، فدخل قائمة أكثر الأعمال مشاهدة على منصة شاهد، مع قائمة من أبرز المسلسلات الدرامية المصرية والسورية والخليجية، ليصبح المسلسل من أنجح الأعمال السعودية في الفترة الأخيرة، كما أن هناك توقعات بزيادة نسب المشاهدة في الفترة المقبلة، خصوصا ان المسلسل أيضا تصدر التريند على موقع x، ومناقشات الجمهور ما بين الإشادة والتحية إلى فريق العمل، وما استطاعوا تقديمه في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يُعرض في 30 حلقة على مدار شهر رمضان.

وتابع : "ويقدم من خلاله قصصًا حول عالم صناعة البشوت الحساوية، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية في تلك الفترة، وهو من بطولة عبدالمحسن النمر وإبراهيم الحساوي وريم أرحمة وفيصل الدوخي ودانة آل سالم، وسمير الناصر، وعبدالله الجريان وعلي الشهابي، وراشد الورثان، وأشرف على فريق كتابة المسلسل هناء العمير.