وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، برئاسة المهندس محمد قداح، ورئيس الإتحاد الإفريقي، عضو مجلس أمناء المنظمة الدولية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشؤون البطولة، مسعد أبو الرجال وهشام فريد عضوا مجلس إدارة الإتحاد المصرى الرياضة صيد الأسماك.

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير رياضة صيد الأسماك في مصر، والعقبات التي تواجه الاتحاد خلال اقامة المسابقات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل تلك العقبات، واستعراض خطط وبرامج الاتحاد لتطوير رياضة صيد الأسماك، بعد أن تم وضع مصر على أجندة الصيد الرياضي العالمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم جميع الاتحادات الرياضية، بما في ذلك الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، مشيراً إلى أهمية هذه الرياضة في تنمية السياحة الرياضية وجذب المزيد من السائحين إلى مصر.

وأثنى الوزير على جهود مجلس إدارة الاتحاد في تطوير رياضة صيد الأسماك، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم الاتحاد وتحقيق أهدافه.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص الوزارة على تطوير رياضة صيد الأسماك في مصر.